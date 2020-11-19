Спинная боль, к сожалению, частый спутник всех тех, кто занимается малоподвижной работой в течении дня, а также тяжелой физической работой.
Если вы обнаружили у себя сколиоз, то вам поможет ортопедический корсет. Вы забыли, что такое «королевская осанка»? Много сидите за столом, сутулитесь?
Помочь в исправлении осанки призваны специальные ортопедические изделия - корректоры осанки, которые разводят плечи, разгружают грудной отдел позвоночника, нормализуют мышечный тонус..
Корректоры осанки будут по-настоящему эффективны, если их применять в комплексе с лечебной физкультурой и плаваньем для укрепления мышц спины. Ведь лучше собственного мышечного корсета никто не сформирует правильную осанку.