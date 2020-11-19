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Ортопедические подушки

Вы просыпаетесь уставшей, с головными болями и дискомфортом в шейном отделе?

Для здорового сна и при различных проявлениях остеохондроза, нарушениях кровообращения, головных болях врачи рекомендуют использовать ортопедические подушки для правильного положения шеи, разгрузки позвоночника и здорового сна.

Важно правильно выбрать ортопедическую подушку.
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Она помогает поддерживать голову в определенном положении, тем самым снижая нагрузку на шейный отдел позвоночника. С ее помощью не нарушается кровообращение головного мозга во время сна. Остеохондроз, мигрени, инсульты — вы можете предотвратить, если решите купить ортопедическую подушку в нашем магазине на Wildberries.

Во время беременности в организме женщины происходят серьезные изменения, которые могут сказаться на состоянии опорно-двигательного аппарата. Прежде всего, это быстрый набор веса, который может достигать до 20 кг. При этом резко возрастает нагрузка на нижние конечности и поясничный отдел позвоночника. С 20-24 недели для разгрузки поясницы рекомендуют использование дородового бандажа, а для уменьшения нагрузки на поясничный отдел позвоночника – ортопедические подушки под спину...
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Подушка под голову ортопедическая "Baby"
Подушка под голову ортопедическая для новорожденных с эффектом запоминания формы 21х23. Валики разной высоты позволяют отрегулировать степень поддержки головы и шеи.

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Подушка ортопедическая под спину "Орто-поддержка"
Поясничная подушка для кресла эргономичной формы для поддержки поясницы облегчает дискомфорт, связанный с болями в пояснице, травмой, хроническим заболеванием, помогает тем, кто долго сидит на работе, за рулем.

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Подушка под спину "Орто-Комфорт"
Поясничная подушка для кресла эргономичной формы для поддержки поясницы облегчает дискомфорт, связанный с болями в пояснице, травмой, хроническим заболеванием, помогает тем, кто долго сидит на работе, за рулем.

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Подушка под спину "Орто-Комфорт"
Поясничная подушка для кресла эргономичной формы для поддержки поясницы облегчает дискомфорт, связанный с болями в пояснице, травмой, хроническим заболеванием, помогает тем, кто долго сидит на работе, за рулем.

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Подушка ортопедическая "Комфорт"
Подушка ортопедическая с эффектом памяти 52*35*8/10 Позволяет принимать правильное анатомическое положение во время сна, обеспечивая полноценный отдых. Гипоалергенна, обеспечивает хороший тепло- и влаго обмен.

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Подушка ортопедическая "Релакс" с чехлом
Подушка имеет два валика разной высоты: 6 см и 9 см. Размер подушки 52х 30х5/10 см. Чехол выполнен из тонкого трикотажа. Подушка обладает средней жесткостью, обеспечивает здоровый и крепкий сон.

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Подушка ортопедическая "Сладкий сон"
Основа подушки – пена с эффектом памяти «Memory Foam» Чехол съемный - трикотаж Размер внутренней основы - 60х40х10/13 см. Гипоаллергенна, безопасна и комфортна. Лучше всего подходит для тех, кто спит на боку и спине.

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Ортопедические стельки
За здоровьем детей нужно следить особо пристально, предотвращая угрозу развития плоскостопия.

Ортопедические стельки представлены в ассортименте по приемлемым ценам.

Часто носите обувь на высоком каблуке и при этом испытываете боль и повышенную усталость ног? Ваша обувь кажется вам неудобной? Вам диагностировано плоскостопие?
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Повышенная гибкость связочного аппарата, характерная для женщин, и чрезмерное использование модельной обуви на высоком каблуке часто приводят к развитию различных патологий стопы. В таких случаях на помощь приходят ортопедические стельки.

Стельки поддерживают своды стопы, снижают ударную нагрузку, правильно ориентируют стопы при ходьбе. При появлении мозолей, натоптышей и других повреждений при ношении тесной обуви на каблуке помогут вкладные приспособления для переднего отдела стопы...

Вы испытываете дискомфорт и болевые ощущения даже во время коротких прогулок? Быстрый набор веса при беременности и смещение центра тяжести провоцирует изменения в сводчатых структурах стопы. Также возрастает нагрузка на суставы нижних конечностей.

Для облегчения ходьбы и профилактики заболеваний нижних конечностей беременным необходимо использовать ортопедические стельки.
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Стельки ортопедические детские р-р 16-22
Стельки ортопедические при продольном плоскостопии предназначены для коррекции сводов стопы с целью профилактики и лечения продольного плоскостопия у детей.

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Стельки ортопедические женские р-р 24-28
Стельки ортопедические полужесткие. Предназначены для коррекции сводов стопы с целью профилактики и лечения продольно-поперечного плоскостопия, для снижения болезненных ощущений при артрозе, бурсите, пяточных шпорах, натоптышах, при заболеваниях позвоночника.

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Полустельки ортопедические женские р-р 23-26
Полустельки ортопедические в модельную обувь, из кожи. Для коррекции сводов стопы с целью профилактики продольно-поперечного плоскостопия у женщин, для снижения болезненных ощущений при артрозе, бурсите, пяточных шпорах, натоптышах, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

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Стельки ортопедические женские каркасные р-р 24-28
Стельки ортопедические, каркасные, верх из кожи с перфорацией, для коррекции сводов стопы с целью профилактики и лечения продольно-поперечного плоскостопия, для снижения болезненных ощущений при артрозе, бурсите, пяточных шпорах, натоптышах, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

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Бандажи и корсеты
Корсеты - это ортопедическое изделие для разгрузки, фиксации и коррекции позвоночника, нормализации тонуса мышц.

Основной действующий элемент корректора осанки - лямки, с помощью которых плечи отводятся назад в правильное положение.

При регулярном использовании корсета мышцы приучаются работать в правильном режиме и через некоторое время самостоятельно обеспечивают правильную осанку.
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Спинная боль, к сожалению, частый спутник всех тех, кто занимается малоподвижной работой в течении дня, а также тяжелой физической работой.

Если вы обнаружили у себя сколиоз, то вам поможет ортопедический корсет. Вы забыли, что такое «королевская осанка»? Много сидите за столом, сутулитесь?

Помочь в исправлении осанки призваны специальные ортопедические изделия - корректоры осанки, которые разводят плечи, разгружают грудной отдел позвоночника, нормализуют мышечный тонус..

Корректоры осанки будут по-настоящему эффективны, если их применять в комплексе с лечебной физкультурой и плаваньем для укрепления мышц спины. Ведь лучше собственного мышечного корсета никто не сформирует правильную осанку.
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Бандаж для беременных
Бандаж для беременных до- и послеродовый, бежевый БД-111. Бандаж для беременных и женщин в послеродовом периоде, с разъемной эластичной основой анатомической формы и парой эластичных ремней, фиксированных к центральной части изделия. Высота ортеза: 15-20 см в зависимости от размера. По краям основы и на концах ремней расположена застежка «Велкро».

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Корсет ортопедический (реклинатор)
Корсет ортопедический (реклинатор) предназначен при различных формах нарушения осанки, кифозах, сколиозах (1,2 степени) грудного отдела позвоночника, устранения, уменьшения болевого синдрома при остеохондрозе и др. дегенеративных заболеваниях грудного отдела позвоночника, при реабилитации после травм и операций в области грудного отдела позвоночника.

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Корректор осанки эластичный
Корректор осанки эластичный для подростков и взрослых Т.54.01. Изготовлен из воздухопроницаемого гипоаллергенного полотна, незаметен под одеждой, удобен в повседневной жизни, не ограничивает привычный распорядок дня, снабжен 4-мя ребрами жесткости и системой динамических лямок для восстановления и сохранения правильной осанки.

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