Она помогает поддерживать голову в определенном положении, тем самым снижая нагрузку на шейный отдел позвоночника. С ее помощью не нарушается кровообращение головного мозга во время сна. Остеохондроз, мигрени, инсульты — вы можете предотвратить, если решите купить ортопедическую подушку в нашем магазине на Wildberries.



Во время беременности в организме женщины происходят серьезные изменения, которые могут сказаться на состоянии опорно-двигательного аппарата. Прежде всего, это быстрый набор веса, который может достигать до 20 кг. При этом резко возрастает нагрузка на нижние конечности и поясничный отдел позвоночника. С 20-24 недели для разгрузки поясницы рекомендуют использование дородового бандажа, а для уменьшения нагрузки на поясничный отдел позвоночника – ортопедические подушки под спину...